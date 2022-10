Gubbio, Braglia punge ancora Mbakogu: "E' stato un grande calciatore ma deve iniziare a lottare"

01 ottobre 2022 a

a

a

Appuntamento al vertice per il Gubbio che domenica 2 ottobre è impegnato contro la capolista Carrarese allo stadio dei Marmi. In casa rossoblù tuttavia tengono banco le condizioni fisiche di Jerry Mbakogu.

Colpo del Gubbio ad Ancona, Di Stefano nel finale lancia i rossoblù al secondo posto in classifica

Il tecnico Piero Braglia si è espresso in questa maniera sul centravanti nigeriano: "Voglio dire una cosa su di lui: è stato, perché bisogna coniugare i verbi con i tempi giusti, un grande calciatore. Fortissimo per la Serie B e un buon giocatore per la Serie A. Ha tutto per tornare a essere quello di un tempo, ma deve crederci lui per primo. Dobbiamo vedere quanto ha dentro. Se non gioca però non lo vedremo mai. O in Coppa o in campionato deve iniziare a combattere. Si tratta di motivazioni".

Gubbio, contro l'Entella manca solo il gol: vetta più vicina e si rivede Mbakogu

"Lo abbiamo preso in un momento difficile della sua vita e della sua carriera perché crediamo in lui. Però deve capire che proprio perché viene da un periodo disgraziato deve correre e faticare più degli altri. In Serie C gli altri ti mangiano vivo e lui deve calarsi in categoria. È fortissimo ad attaccare gli spazi e noi abbiamo bisogno di lui”.

Gubbio con la miglior difesa di tutta la Lega Pro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.