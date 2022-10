Ilaria Vagni, 12 anni fa il primo arbitro donna nella pallavolo

Maria Sole Ferrieri Caputi esordisce nel calcio di serie A in Sassuolo-Salernitana

Maria Sole Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A di calcio, esordisce domani nella gara tra il Sassuolo e la Salernitana. Ma nella pallavolo la prima volta si è vissuta 12 anni fa. “Ci piace ricordare - spiega una nota della Lega volley - che il 12 dicembre del 2010 in un Roma-Modena terminata al tie break, Ilaria Vagni è stata la prima donna a dirigere come primo arbitro una gara di massima serie di pallavolo”. Ilaria Vagni, premiata più volte come miglior arbitro del campionato di serie A sia maschile che femminile, è perugina. “E' toccato invece a Dominga Lot - continua la nota di Lega volley -, per la prima volta arbitrare una finale scudetto da secondo ufficiale di gara in gara3 tra Perugia e Civitanova il 21 aprile 2021. A loro, a tutte le donne della categoria arbitrale e a tutti gli Ufficiali di Gara l'in bocca al lupo per la nuova".

