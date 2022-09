Tennis, Musetti e Sinner conquistano le semifinali del torneo Sofia Open

30 settembre 2022 a

Lorenzo Musetti e Jannik Sinner si qualificano per le semifinali del Sofia Open, torneo Atp 250 dotato di un montepremi di 534.555 euro che si sta disputando sul veloce indoor dell’Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Musetti (nella foto), numero 30 del ranking e quarto favorito de seeding, ha battuto in due set il tedesco Jan-Lennard Struff con il punteggio di 7-6 (3), 6-1. In semifinale Musetti affronterà lo svizzero Marc-Andrea Huesler, che ha battuto in tre set il polacco Kamil Majchrzak per 6-7 (4), 7-6 (6), 6-3. Anche Sinner si qualifica per le semifinali. Il 21enne di Sesto Pusteria, numero dieci Atp prima testa di serie, ha battuto nei quarti l’australiano Aleksandar Vukic, n.144 del ranking, con il punteggio di 6-2, 6-3 in 1 ora e 21 minuti di gioco. In semifinale, Sinner attende il vincente del match tra il danese Holger Rune e il bielorusso Ilya Ivashka.

