Tennis, Jannik Sinner batte Nuno Borges e conquista i quarti di finale del torneo Atp di Sofia

Jannik Sinner a gonfie vele. Il tennista italiano supera il portoghese Nuno Borges e si qualifica per i quarti di finale del torneo Atp di Sofia, in corso sul veloce all'Armeec Arena della capitale bulgara. L'azzurro, testa di serie numero uno del torneo, ha trionfato con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 26' di gioco. Un ottimo risultato che fa lievitare ulteriormente le quotazioni di Sinner.

