Gubbio con la miglior difesa di tutta la Lega Pro

Un solo gol subito ma in realtà è un'autorete di Bonini

27 settembre 2022 a

Gubbio e Siena, e Feralpisalo nel girone A sono le tre squadre con la migliore difesa di tutti i tre gironi di Serie C con un solo gol subito nelle prime cinque partite. In Serie B, sempre dopo 5 giornate, Reggina, Cagliari, Cittadella, Genoa e Cosenza avevano già due gol al passivo. In termini assoluti la statistica dice di un gol subito. Se però si va un po’ più in profondità si nota che Di Gennaro è stato superato dal pallone a Fermo non grazie alla prodezza dell’avversario ma per via di uno sfortunato autogol di Bonini. Questo, ovviamente, non fa la differenza in termini numerici, ma la fa - eccome - in termini di spirito di squadra, che è una tra le peculiarità più evidenti del Gubbio e il primo grande successo di Braglia che ha saputo forgiare caratteri, storie, abilità tecnico-tattiche, esperienze in un unica massa positiva. E questo il tecnico toscano l’ha detto chiaro e forte: “Mi chiedete qual è la spiegazione di un solo gol subito? La riposta è semplice. Vuol dire che la squadra è compatta, quadrata, che sa stare bene in campo e composta di giocatori che si aiutano l’uno con lo l’altro”.

