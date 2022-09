Van der Poel, spunta il video delle ragazzine che lo disturbano in hotel: cosa è successo e perché è stato arrestato prima dei mondiali di ciclismo

27 settembre 2022 a

Cosa è successo la sera prima del mondiale di ciclismo che si è tenuto domenica 25 settembre a Mathieu van der Poel? E' la domanda che si fanno tutti gli appassionati delle due ruote, visto che l'olandese ha alzato bandiera bianca dopo trenta chilometri dall'inizio della gara. Van der Poel, che era uno dei favoriti per la maglia arcobaleno alla vigilia, aveva infatti passato la notte in bianco e, soprattutto, in commissariato.

Sì, l'olandese era stato arrestato per diverse ore sabato scorso dopo aver spinto due ragazze di 13 e 14 anni che stavano facendo rumore nei corridoi dell’hotel in cui il ciclista ha alloggiato la notte prima della gara in linea su strada. Il suo caso doveva essere inizialmente ascoltato oggi, ma è stato anticipato di un giorno su richiesta del suo avvocato in modo che potesse tornare a casa già da lunedì, hanno detto le emittenti Nos e il quotidiano De Telegraaf. Il giudice ha multato di 1.500 dollari australiani van der Poel per aggressione, mentre avrebbe dovuto chiamare la sicurezza dell’hotel, ma l’avvocato dell'olandese presenterà ricorso contro la multa, mentre al ciclista è stato permesso di lasciare l’Australia e tornare in Europa.

Ma adesso, a qualche giorno di distanza dall'episodio, sul web è spuntato un video riguardante la sera dell'aggressione del ciclista. Nel breve filmato si vede un ragazzo in boxer scattare verso due ragazze. Secondo quanto scrive il sito olandese AD e riportato da cyclingpro.net, ci sarebbero anche altri due filmati più lunghi dai quali si evincerebbe chiaramente che van der Poel è entrato nella stanza e ha avuto una discussione con le ragazze e anche con i loro genitori. L'olandese avrebbe solamente inseguito le ragazze, e non colpite come erroneamente affermato dalle stesse alla polizia. Nei filmati, VdP avrebbe detto alle ragazze che il gioco non lo stava facendo dormire, ma sarebbe stato insultato dalle minori che lo avrebbero così accusato di essere state minacciate e colpite. In risposta, il fenomeno olandese avrebbe risposto di non aver colpito nessuno e anzi chiederebbe di mostrare i filmati in sua difesa. Quando gli viene fatto notare, dalla voce di una donna fuori campo, che non gli è permesso entrare nella stanza delle ragazze, la risposta del 27enne è che non è neanche concesso alle ragazze di bussare per tre ore alla sua stanza.

