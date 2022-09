Tennis, Sonego super: batte in finale Bublik e vince il Moselle Open

25 settembre 2022 a

Nel tennis arriva il terzo titolo in carriera per Lorenzo Sonego, che ha vinto la finale del Moselle Open Atp 250 che si è concluso sul veloce indoor di Metz, in Francia, battendo Alexander Bublik, numero 44 del ranking. Il tennista italiano si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 (3), 6-2 in un'ora e 29' di gioco. Il giocatore piemontese diventa il quarto italiano a conquistare un titolo Atp nel 2022. Dopo Matteo Berrettini (Stoccarda e Queen's), Lorenzo Musetti (Amburgo) e Jannik Sinner (Umago), Sonego ha festeggiato nel torneo francese il suo primo titolo sul cemento. Finora, infatti, nel circuito maggiore aveva trionfato nel 2019 ad Antalya sull'erba e nel 2021 a Cagliari sulla terra rossa. Grazie a questo trionfo il tennista azzurro rientra in top50 nel ranking, piazzandosi al 44° posto. "E' un momento emozionante per me, sono molto felice. Ho giocato il mio miglior tennis questa settimana - ha dichiarato - Oggi è un momento folle e molto emozionante. Ringrazio il mio team, che mi ha sempre seguito ogni giorno. Abbiamo lavorato molto duramente".

