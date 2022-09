Gubbio, contro l'Entella manca solo il gol: è 0-0. Vetta più vicina e si rivede Mbakogu

24 settembre 2022 a

Un pareggio importante per il Gubbio. La squadra di Braglia si è dimostrata forse più quadrata e nel primo tempo ha messo spesso in difficoltà l’undici dell'Entella. Meglio i liguri nella ripresa (soprattutto nella parte centrale) anche se nella parte finale i rossoblù sono tornati fuori alla grande.

Buone notizie per Braglia anche da parte di Mbakogu (nella foto di Photo Studio) che ha fatto il suo esordio in campionato come meglio non poteva. Ha lottato, ha fatto a sportellate e ha dimostrato di essere sulla strada giusta per tornare il vero Jerry. Punto buono che dà continuità ai risultati e conquistato contro una squadra costruita per vincere il campionato. Con questo risultato il Gubbio si avvicina alla vetta: ora è infatti a -1 in virtù della sconfitta della Carrarese nel testacoda contro l'Alessandria in Piemonte.

I toscani sono stati raggiunti a quota 12 dalla Reggiana, vittoriosa sul San Donato Tavarnelle. Domenica prossima il Gubbio andrà a far visita proprio alla Carrarese, per un incrocio davvero affascinante. I rossoblu hanno attualmente la miglior difesa del torneo: un solo gol subito, così come il Siena, appaiato alla squadra di Braglia in classifica a quota 11.

