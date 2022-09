Tennis, ragazzo invade il campo si dà fuoco alla Laver Cup, il video. La protesta contro i jet privati

23 settembre 2022 a

Invade il campo della Laver Cup, il torneo di tennis in programma questi giorni a Londra, e prova a darsi fuoco per protestare contro i jet privati e il cambiamento climatico. Un fuori programma ha letteralmente sconvolto la prima giornata della manifestazione, l'ultima a cui parteciperà Roger Federer.

Durante il secondo singolare della prima giornata tra Stefanos Tsitsipas e Diego Schwartzman, un tifoso ha invaso il campo, si è posizionato vicino la rete e ha iniziato a dar fuoco al suo braccio. Le immagini delle fiamme, comunque presto spente, hanno colpito i due protagonisti della sfida. Le televisioni hanno oscurato la scena, e sono rimaste a inquadrare i due tennisti con espressioni attonite. Gli steward sono comunque arrivati subito a spegnere il fuoco che intanto si era acceso sulla superficie color antracite che caratterizza la manifestazione. Il match è poi ripreso dopo l’intervento degli addetti alla sicurezza che hanno portato via il ragazzo e pulito il terreno dalle tracce di liquido infiammabile ancora presenti.

Il motivo dell’invasione è una protesta contro il cambiamento climatico. Il ragazzo infatti indossava una maglietta con una scritta chiara: "Stop ai jet privati in Gran Bretagna". Una tematica già al centro di un’altra manifestazione di protesta durante la semifinale del Roland Garros tra Marin Cilic e Casper Ruud, poi vinta dal norvegese. In quell’occasione una donna si legò alla rete per sensibilizzare sul tema.

