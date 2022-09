Andrea Ranocchia e il Monza si salutano: risoluzione consensuale. Il difensore si ritira dopo l'infortunio?

21 settembre 2022 a

Andrea Ranocchia e il Monza si salutano. Una decisione inaspettata, un fulmine a ciel sereno. Ma evidentemente, l'infortunio patito dal difensore umbro è troppo grave per pensare di continuare insieme. Con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, la società di Silvio Berlusconi "comunica che Andrea Ranocchia e il Club hanno risolto consensualmente il contratto in data odierna. AC Monza ringrazia Ranocchia per questi mesi trascorsi insieme e gli augura il meglio per il futuro".

Ranocchia, arrivato a Monza da svincolato dopo l'esperienza con la maglia dell'Inter, sarebbe dovuto essere un uomo importante tra campo e spogliatoio della rosa di Stroppa, esonerato dopo sei giornate. Ma nella trasferta di Napoli, il centrale difensivo ha subito una distorsione alla caviglia e frattura composta del perone. Un trauma grave che ha portato alla decisione, insieme alla società, di terminare anzitempo l'esperienza in maglia biancorossa. Adesso il futuro di Ranocchia è tutto da scrivere, con il centrale che potrebbe aspettare la guarigione dall'infortunio per trovare una nuova squadra o chiudere qua la sua carriera da professionista.

Andrea Ranocchia con il gesso ai tifosi: "Tornerò presto"

