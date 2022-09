Tre derby vinti, Lucarelli nella storia della Ternana

Foto: Principi

Il tecnico da record nella straregionale, Bandecchi è imbattuto

20 settembre 2022 a

Iannarilli ha parato il rigore a Di Carmine, Partipilo ha segnato il gol partita ma ci sono due uomini che più di tutti si esaltano nei derby. Stiamo parlando del presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, e di mister Cristiano Lucarelli. Una coppia che fino adesso è riuscita a trarre il massimo profitto dalle straregionali con loro in sella. Per il presidente, lo score parla di quattro vittorie (tre in campionato e una in Supercoppa) e due pareggi, mentre Lucarelli ha portato a casa fino a oggi tre vittorie e un pareggio. Risultati che piazzano Lucarelli tra gli allenatori più vincenti nei derby nella storia quasi secolare della Ternana insieme a Mario Caciagli, mister delle Fere nelle stagioni dal 1964 e il 1966. Davanti al duo, per derby guidati ma non per percentuale di vittorie, Corrado Viciani (otto derby con una vittoria), Claudio Tobia (sei derby, due vittorie).

