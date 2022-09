Perugia, esonerato Castori. Silvio Baldini sarà il nuovo allenatore del Grifo

19 settembre 2022 a

Il Perugia cambia allenatore. La classifica piange e così il primo a pagare è il tecnico Fabrizio Castori, esonerato nel pomeriggio di oggi, lunedì 19 settembre. Al suo posto sarebbe in arrivo Silvio Baldini. Dopo aver vinto i playoff di Serie C nella passata stagione con il Palermo, l'allenatore toscano ha iniziato la preparazione con i rosanero per poi dimettersi poche settimane prima dell'inizio del campionato. Adesso arriverà a Pian di Massiano, per provare a cambiare la stagione del Grifo, partita con il piede sbagliato.

"AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato Fabrizio Castori dalla guida tecnica della prima squadra - si legge nella nota ufficiale della società del presidente Santopadre - A mister Castori, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marco Castori vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la serietà e la correttezza dimostrati. Rimarrà con il nuovo gruppo di lavoro il preparatore dei portieri Cristiano Lupatelli. A breve la società comunicherà il nome del nuovo allenatore".

