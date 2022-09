Colpo del Gubbio ad Ancona, Di Stefano nel finale lancia i rossoblù al secondo posto in classifica

18 settembre 2022 a

La cabala si conferma favorevole. Quinto successo di fila per il Gubbio nelle ultime cinque gare ad Ancona: stavolta si può parlare quasi di impresa. I rossoblu di Braglia infatti sono rimasti in dieci dopo una ventina di minuti per l'espulsione di Redolfi e la difesa già senza Signorini (fuori causa prima della partita) è stata sorretta dai giovani Bonini e Portanova.

L'Ancona tuttavia si è fatta pericolosa soprattutto in avvio con la traversa di Simonetti e quando le squadre erano ancora in parità numerica. La formazione di Braglia quindi si è saputa difendere con ordine fino agli episodi finali.

Prima il rosso di Mondonico per l'Ancona poi soprattutto il gol al minuto 87 del neoentrato Di Stefano che regala tre punti pesantissimi al Gubbio, a quota 10 in classifica al secondo posto, a pari punti con il Siena e a -2 dalla Carrarese a punteggio pieno. Al prossimo turno i rossoblù ospiteranno al Barbetti l'Entella.

