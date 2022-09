Derby Ternana-Perugia, oltre diecimila al Liberati per il duello numero 42

16 settembre 2022 a

Sono 8.846 i biglietti attualmente venduti per il derby tra Ternana e Perugia. Insomma, si profila come previsto il pubblico delle grandi occasioni.

Derby Ternana-Perugia, si va verso una affluenza record da oltre diecimila tifosi al Liberati

Agli 8.846 (qui sono compresi anche i 600 circa tagliandi venduti ai tifosi perugini) si devono aggiungere i 1.723 abbonati rossoverdi, che portano (per ora) il totale degli spettatori a 10.569. Per quanto riguarda i settori, al completo la le curve Nord ed Est, mentre per la Sud, i Distinti A e B sono liberi soltanto i parterre.

Si conferma quindi l’appuntamento più sentito della stagione quello in programma domenica 18 settembre al Liberati (fischio d’inizio alle 16,15). Nell'aprile scorso, gara di ritorno (nella foto di Principi un contrasto tra Partipilo e Dell'Orco), finì 1-0 per le Fere con gol di Donnarumma.

