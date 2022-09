Gubbio, Bonini e Artistico stendono l'Alessandria: vittoria per 2-0 al Barbetti

14 settembre 2022 a

Il Gubbio vince 2-0 contro l'Alessandria ed è secondo in classifica seppure in coabitazione con Siena e Vis Pesaro. Al primo posto nel girone B di Serie C c'è la Carrarese a punteggio pieno. Braglia non fa una piega. Incassa i tre punti.

Va bene così. Va bene perché l’impegno contro i grigi è stato totale, non ci sono stati guizzi di gioco straordinariamente brillante, ma la sostanza c’è tutta. L’abbiano sempre scritto: il Gubbio è una squadra a trazione integrale, gioca a quattro ruote motrici.

Concede poco o niente agli avversari, inizia alla sua maniera e finisce alla sua maniera, cioè con concretezza, determinazione, forza. Decisive le reti nella ripresa che hanno posto fine alla resistenza dei piemontesi: al 19' la sblocca Bonini, il raddoppio nel finale è di Artistico, al suo secondo centro in campionato. Al fischio finale festa rossoblù sul campo e sugli spalti (Foto Photo Studio). Domenica 18 settembre la trasferta sul campo dell'Ancona, con fischio d'inizio alle 14,30, per rimanere nelle posizioni di vertice.

