Paolo Barelli, il presidente della Federnuoto sospeso dalla Fina: ecco perché e cosa ha fatto

14 settembre 2022 a

a

a

Fulmine a ciel sereno nel mondo del nuoto italiano. Il Collegio etico indipendente della Fina, la Federazione internazionale del nuoto, ha sospeso provvisoriamente Paolo Barelli, presidente della Fin, con effetto immediato. Lo riporta la Federazione internazionale di nuoto in una nota. "Il Comitato Etico della Fina sta attualmente indagando su molteplici deferimenti di presunti illeciti" che riguarderebbero "tre casi separati contro Barelli, che è il presidente della Federazione Italiana Nuoto, ex membro dell’Ufficio di presidenza della Fina ed ex presidente della Lena (la lega di nuoto europea). Le accuse di illeciti oggetto di indagine da parte del Gruppo Etico della Fina contro includono potenziali violazioni multiple delle regole della Costituzione della Fina e del Codice etico della Fina", si legge nel comunicato.

La senese Lisa Angiolini è argento nei 100 rana agli Europei! Oro per Benedetta Pilato

"Il Collegio ha deliberato di imporre a Barelli una sospensione provvisoria che gli preclude l’esercizio di qualsiasi funzione e la partecipazione a qualsiasi attività all’interno della Fina, delle organizzazioni continentali della Fina e delle Federazioni Membri della Fina. Pertanto, Barelli non è idoneo a ricoprire la carica di presidente della Federazione Italiana Nuoto durante la sua sospensione provvisoria. La sospensione provvisoria di Barelli rimarrà in vigore fino alla risoluzione di tutte le questioni in corso con il Collegio Etico Fina", conclude la federazione internazionale.

Greg Paltrinieri nella leggenda: vince l'oro ai Mondiali anche nella 10 chilometri di fondo

Un terremoto che nessuno si sarebbe mai aspettato, e al quale Barelli ha voluto rispondere così ai microfoni dell'Adnkronos: "È una cosa brutta e completamente strumentale in un momento delicato di politica non solo sportiva. Ora farò un comunicato stampa di replica", ha detto il presidente della Federazione Italiana Nuoto.

Paltrinieri, che impresa: oro nei 1500 stile libero! Medaglia anche per Pilato nella rana

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.