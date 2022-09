Perugia verso il derby al Liberati, Matos ancora out: Strizzolo tenta il recupero in extremis

Domenico Cantarini 14 settembre 2022 a

Va a caccia di continuità il Perugia di Castori dopo il primo successo stagionale sull’Ascoli. La settimana di lavoro è ripartita martedì pomeriggio con la prima seduta in preparazione al derby di domenica a Terni. Da mercoledì 14 settembre tutti allenamenti mattutini e lo staff tecnico farà il punto fra soluzioni tattiche e uomini a disposizione.

Se sul fronte del sistema di gioco e dell’atteggiamento in campo Castori dovrebbe scegliere un Grifo molto vicino a quello visto sabato scorso, sono però 4 le situazioni da monitorare sul fronte infermeria. Matos è ancora ai box per il riacutizzarsi della lombalgia che ha condizionato il brasiliano dall’inizio della preparazione mentre Lisi è tornato a lavorare parzialmente in campo per risolvere definitivamente il guaio muscolare di un paio di settimane fa. In attesa dei segnali in arrivo in questi giorni, al momento sembra difficile ipotizzare il recupero per entrambi. L’attenzione è poi puntata sulle condizioni di Strizzolo che è uscito durante l’intervallo dopo aver segnato il gol partita contro l’Ascoli per un nuovo affaticamento.

Il centravanti ha comunque lavorato a parte nella giornata di martedì 13 settembre, resta in dubbio ma farà di tutto per essere a disposizione nel derby e la sensazione è che stringerà i denti per far coppia in avanti con Di Carmine. Infine ci sono gli acciacchi di Angella che dovrebbe restare a riposo fino a giovedì 15 per poi tornare in gruppo e cercare di essere della sfida, almeno partendo dalla panchina.

