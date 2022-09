Cristiano Ronaldo pazzesco, dice no a un'offerta da 242 milioni di euro per due anni

13 settembre 2022 a

Un'offerta economica pazzesca. Quasi da film, Eppure lui, Cristiano Ronaldo, l'ha rifiutata. CR7 ha detto no ad una proposta monstre arrivata dall'Arabia Saudita. Lo sostengono i media portoghesi. Nelle ultime ore l'Al-Hilal avrebbe messo sul piatto per il 37enne attaccante del Manchester United un contratto biennale con lo stratosferico ingaggio di 121 milioni di euro a stagione. Ma Cristiano Ronaldo, nonostante il tentativo in estate di lasciare l'Old Trafford per approdare a una formazione qualificata alla Champions League, in questo momento della carriera preferisce restare ancora in Europa.

