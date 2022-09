La Sir si candida per organizzare la Coppa del Mondo per club

Foto: Testa

Presentata ufficialmente la candidatura di Perugia

La Sir è pronta a organizzare il Mondiale per club. Dovrebbero essere sei le squadre partecipanti ma ancora non si sa la sede della manifestazione dopo la rinuncia della Lube Civitanova. Per questo Perugia ha avanzato ufficialmente la propria candidatura alla Fivb e a Volley Ball World che organizzano la prestigiosa kermesse iridata che si dovrebbe svolgere a dicembre. Parteciperanno i detentori del titolo, i brasiliani del Sada Cruzeiro, il Minas (altra formazione sudamericana), i polacchi dello Zaksa (campioni d'Europa), Trento (finalista di Champions League) e il team vincitore della Coppa d'Asia. La Sir se dovesse ottenere l'organizzazione del Mundialito, entrerebbe in gioco con una wild card.

