Gubbio, beffa nel recupero: Portanova illude al 92'. Pari della Fermana all'ultimo secondo

Succede tutto nel recupero tra Fermana e Gubbio. Al Recchioni infatti il risultato si matura proprio nei secondi finali, lasciando inevitabilmente un pizzico di rammarico tra i tifosi rossoblu, che già assaporavano la seconda vittoria in campionato in altrettante gare.

Al 92' infatti Portanova ha portato in vantaggio la squadra di Braglia, con un preciso colpo di testa. Sembra fatta con il Gubbio che pregusta il primato a punteggio pieno ma Gkertsos in mischia pareggia i conti per la Fermana. Con questo risultato i rossoblù salgono comunque a quota 4 in classifica.

Nel prossimo turno, mercoledì 14 settembre alle 18 al Barbetti contro l'Alessandria.

