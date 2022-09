Formula 1, Leclerc in pole position a Monza. Verstappen parte quarto

10 settembre 2022 a

a

a

Monza si tinge di rosso. Charles Leclerc si prende la pole position del gran premio d'Italia che scatterà domani, domenica 11 settembre, alle ore 15. Un giro perfetto del monegasco della Ferrari, che ha chiuso davanti al leader del mondiale e campione del mondo in carica, Max Verstappen, e al compagno di scuderia Carlos Sainz. Quarto Perez, quinto Russell, poi Norris e Hamilton. Ma la griglia di partenza subirà molti stravolgimenti. Penalità per Verstappen, che perde cinque posizioni e scala in settimana. Ma davanti a Super Max, andranno in penalità Sainz, Perez e Hamilton, che partiranno dal fondo dello schieramento, e così il numero 1 della Red Bull scatterà dalla quarta posizione.

John Elkann sicuro: "Ferrari vincerà il mondiale entro il 2026"

"Non è stata una qualifica semplice, sapevo che c’era del potenziale - ha detto Leclerc appena sceso dalla suo monoposto - Sono riuscito a fare un ottimo giro in Q3, è stato un bel weekend finora e spero di ripetere la gara del 2019 domani. Ho corso dei rischi, sapevo che dovevo fare un grande tentativo. Qua a Monza è sempre incredibile grazie ai tifosi, darò tutto perché se lo meritano, anche se manca ancora un pò di strada".

Appendicite per Albon, sulla Williams a Monza ci sarà De Vries

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.