Colpo grosso Ternana, il Parma cade in casa: 2-3

Foto: Principi

Sotto 1-0 nel primo tempo e 2-1 nella ripresa va a vincere nel finale con gol di Corrado

Luca Mercadini 10 settembre 2022 a

a

a

Colpo grosso della Ternana che in piena emergenza e con mezzo attacco fuori causa (out Falletti, Favilli, Partipilo e Pettinari) va a vincere a Parma 3-2 in rimonta. I ducali vanno in vantaggio al 31' del primo tempo con Del Prato che sfrutta un disimpegno errato della difesa rossoverde. Nella ripresa al minuto 8 c'è il pareggio di Koulibaly (lasciato colpevolmente solo dalla difesa emiliana) su assist di Mantovani. Ma subito dopo Vazquez inventa e Inglese in area trova la girata vincente: 2-1. Altro errore della retroguardia di Pecchia con Romagnoli che serve il migliore degli assist a Donnarumma che solo davanti a Buffon non perdona: 2-2 al 67'. La Ternana allora insiste e va vicino al gol prima con una girata di Moro e poi con un colpo di testa di Mantovani. Poi all'87' ci pensa Corrado abile a girarsi in area e a freddare Buffon. Finisce 3-2 per le Fere che si sbloccano in trasferta.

Doppio tesseramento, progetto Fere-Ternana futsal

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.