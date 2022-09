Ternana in piena emergenza a Parma, i tifosi pensano al derby

Foto: stefano principi

Oggi al Tardini senza cinque titolari mentre salgono a 4879 i biglietti venduti per la gara con il Perugia

10 settembre 2022 a

a

a

Uno squalificato (Sorensen) e ben 5 infortunati (Proietti, Favilli e Partipilo si aggiungono a Falletti e Pettinari). Dunque Ternana in piena emergenza nell’odierna trasferta di Parma, tanto che parlare di Fere decimate appare perfino eufemistico. In difesa manca Sorensen, fermato dal giudice sportivo per il rosso diretto rimediato contro il Cosenza. A centrocampo è out Proietti (trauma distorsivo del ginocchio sinistro subìto nella partitella contro la Primavera di inizio settimana). E il reparto avanzato è ridotto ai minimi termini perché al perdurante forfait di Pettinari (in graduale ripresa dopo la piccola frattura della vertebra lombare L2 rimediata nel galoppo in famiglia del 16 agosto) si aggiunge lo stop di Falletti (lesione di basso grado al flessore della coscia destra accusata nel finale del match di sabato scorso) e quello di Partipilo e Favilli (problemi muscolari emersi in settimana). Intanto salgono a 4879 i biglietti venduti per il derby col Perugia

Ternana, lesione alla coscia destra per Falletti: torna dopo la sosta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.