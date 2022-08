Oltre lo sport: il Carosello del San Raffaele Viterbo tra le stelle dell'equitazione mondiale al Circo Massimo per il Longines Global Champions Tour 2022

31 agosto 2022 a

Si è tenuta questa mattina, mercoledì 31 agosto, nell’ineguagliabile palcoscenico del Circo Massimo, la conferenza stampa di presentazione del Longines Global Champions Tour di Roma, il più prestigioso circuito internazionale di salto ostacoli che vede la partecipazione delle migliori amazzoni e dei migliori cavalieri del panorama mondiale e che si terrà a Roma dal 2 al 4 settembre 2022. Ad aprire lo spettacolo inaugurale, venerdì 2 settembre alle ore 21, sarà il carosello del San Raffaele Viterbo. È la settima volta che i ragazzi, normodotati e con disabilità che compongono la squadra del carosello, partecipano all’evento, ancora una volta uniti dalla passione per l’equitazione, in una suggestiva e significativa esibizione che si fa testimone del ruolo sociale del cavallo e che consacra l’importanza della riabilitazione equestre.

“Uno spettacolo nello spettacolo ‘Cavalcando la solidarietà’ che porta in scena la magia dello sport che va oltre e travalica le diversità” ha dichiarato Eleonora di Giuseppe, coordinatrice per l'Italia del Longines Global Champions Tour di Roma. Il Centro di Riabilitazione Equestre del San Raffaele Viterbo nasce nel 1986 all’interno dell’omonima struttura sanitaria (un tempo nota come Villa Buon Respiro), specializzata nel recupero funzionale e sociale di persone colpite da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali. L’attività equestre è parte di un progetto medico scientifico multidisciplinare e offre ai pazienti un’opportunità riabilitativa in più, grazie all’apertura verso il mondo esterno. Un’attività di grande valore sportivo e sociale, ormai riconosciuto da tutti come simbolo di integrazione. “Per noi la partecipazione del San Raffaele alla manifestazione è il fiore all’occhiello dell’evento e ne abbiamo richiesto l’adesione sin dal primo anno” ha precisato Marco Danese, Direttore Sportivo del circuito, “l'esempio tangibile del successo della riabilitazione equestre non smette di meravigliare e di emozionare gli spettatori che vedono gli effetti di un percorso complesso e di grande impegno”.

Ragazzi e operatori del Centro lavorano costantemente durante l’anno per eseguire correttamente le figure scandite dalla musica oltre a gestire e curare quotidianamente i cavalli con cui instaurano una relazione profonda. Il carosello, da un punto di vista riabilitativo, rappresenta l’obiettivo raggiunto e anche l’inizio di un nuovo percorso ricco di possibilità di crescita: è il momento in cui i pazienti si sentono protagonisti, partecipi e soprattutto ‘uguali’. Dal debutto nel 1990, avvenuto in occasione della Fiera Internazionale Tuscia Cavalli a Viterbo, il Carosello del San Raffaele è oramai tra i protagonisti indiscussi di numerosi eventi di carattere internazionale legati al mondo del cavallo e della disabilità. Presenti alla conferenza stampa di presentazione del Longines Global Champions Tour 2022 anche Alessandro Onorato, Assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport di Roma Capitale, Svetlana Celli, Presidente dell'Assemblea Capitolina, Silvia Salis, Vicepresidente del Coni, Marco di Paola, Presidente FISE e Vito Cozzoli, Presidente della società Sport e Salute SpA.

