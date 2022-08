Lukaku finisce ko, è in dubbio per il derby Milan-Inter

28 agosto 2022 a

L'Inter è in ansia per Romelu Lukaku in vista del derby contro il Milan, in programma sabato prossimo. L'attaccante belga si è fermato nel corso dell'allenamento di questa mattina, domenica 28 agosto, a causa di un problema muscolare alla coscia sinistra. Lukaku nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti, quasi certa la sua assenza nel turno infrasettimanale contro la Cremonese. La speranza di Simone Inzaghi è quella di recuperarlo in tempo per il derby della Madonnina.

