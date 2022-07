Il Grifo cala il tris: Casasola, Gori e Vukitic

I tre nuovi acquisti sono attesi nel ritiro di Pieve di Cadore

Domenico Cantarini 12 luglio 2022 a

Colpo triplo del Grifo. Il mercato biancorosso è diventato bollente e il diesse Giannitti ha calato un tris che va a ritoccare in maniera già consistente il gruppo su cui sta lavorando lo staff tecnico di Castori. Ieri sono sbarcati a Perugia il portiere Stefano Gori (1996, Juventus), il difensore mancino Stipe Vulikic (2001) e l’esterno Tiago Casasola (1995, Lazio). Attesa solo l’ufficialità delle operazioni, una volta sistemate tutte le questioni burocratiche, e i tre nuovi grifoni sono pronti ad aggregarsi al gruppo in ritiro a Pieve di Cadore. Gori arriva dalla Juventus e, con Leandro Chichizola (1990) che è vicino al Parma (la società ducale deve però ancora accontentare le richieste di Santopadre per il cartellino del portiere), dovrebbe essere investito dei gradi di titolare: in Serie B conta 75 presenze con le maglie di Pisa (tra i migliori portieri della B 2019-20) e Como. Per il ruolo di vice, poi, resta la pista Kristjan Matosevic (1997, Cosenza).

Insieme all’operazione Gori, con la Juventus il Perugia ha anche discusso il 50 percento della futura rivendita di Filippo Ranocchia (2001): i bianconeri manderanno il centrocampista perugino un altro anno in prestito in A (Torino, Verona, Sampdoria o Salernitana) ma non è escluso che possano rilevare in anticipo tutto il cartellino del calciatore e per il club di Pian di Massiano si tratterebbe di una rilevante plusvalenza a sei zeri. Il centrale croato Vulikic arriva in biancorosso in prestito oneroso con diritto di riscatto dall’NK Dragovoljac, formazione di Zagabria del massimo campionato con cui ha disputato 30 gare nell’ultima stagione. Investimento del Perugia anche per Casasola, prelevato a titolo definitivo dalla Lazio. Il jolly argentino delle corsie vanta quasi 200 gare in carriera in Serie B (14 reti e 20 assist) ed è reduce da due promozioni in A consecutive: l’ultima con la Cremonese (9 presenze e 1 gol da gennaio) e la stagione scorsa con la Salernitana di Castori (35 gare 3 reti e 4 assist).

Dopo la mezzala Iannoni (in prestito biennale dalla Salernitana) già aggregato al gruppo biancorosso dal week-end, diventano dunque 4 le operazioni in entrata operate dal Grifo. Gli altri due nomi in cima alla lista sono Gregorio Luperini (1994, Palermo) per il centrocampo e Gabriele Moncini (1996, Benevento) per l’attacco. Per quest’ultimo il Perugia è in pole e potrebbe presto affondare il colpo: più defilate le opzioni Davide Diaw (1992, Monza) e Cedric Gondo (1996, Cremonese). Fra gli under in lista Giovanni Fabbian (2003, Inter), Mattia Compagnon (2001, Juventus), Edoardo Pierozzi (2001, Alessandria) e Luca Peres (2002, Chiasso). Capitolo uscite. Michele Vano (1990) piace a Gubbio e Avellino, Andrea Ghion (2000) a Mantova e Pescara. Il Pordenone potrebbe tornare su Salvatore Burrai (1987) che è in scadenza nel 2023 con il Grifo: se il club friulano offre un biennale al calciatore, il Perugia lo lascia partire.

