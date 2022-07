Paolo Rossi, la moglie Federica Cappelletti: "I tifosi continuano a chiamarlo e a scrivergli sul suo cellulare"

11 luglio 2022 a

Nel giorno del quarantesimo anniversario della vittoria dei mondiali di calcio di Spagna 1982, gli italiani continuano a esaltare Paolo Rossi e a cercarlo, nonostante la sua scomparsa. Lo fanno inviandogli messaggi d'affetto sul suo cellulare, lasciato attivo dalla moglie Federica Cappelletti. E' la stessa Cappelletti a svelarlo all'Agenzia Ansa. Il primo messaggio è arrivato nella chat dei campioni: "Tanti cuori per ricordare Paolo, Gaetano Scirea ed Enzo Bearzot che non ci sono più". All'Ansa Federica Cappelletti ha svelato che in tanti, tantissimi "chiamano e mandano messaggi, come nel giorno del suo compleanno e in altre ricorrenze. Sanno che a leggere sono io, ma per loro è come se ci fosse lui. E' bellissimo".

Messaggi di affetto e di ringraziamento per quello che ha fatto con la maglia della nazionale. "E' come vincere un mondiale che non c'è - dichiara ancora Federica Cappelletti - E' un grande onore rappresentarlo in giro per l'Italia. Ma c'è anche rabbia perché Paolo poteva essere ancora qui con noi e avrebbe risposto a ogni singolo messaggio e a ogni telefonata. Avremmo festeggiato insieme il titolo di campione del mondo che ottenne 40 anni fa da bomber".

Federica Cappelletti, giornalista perugina, ha raccontato che dalla loro casa nella campagna toscana, lei e le sue figlie hanno seguito in televisione tutte le partite del Mundial spagnolo che sono state riproposte, così come i programmi che sono stati dedicati all'impresa sportiva del 1982: "In me e nelle bambine c'è un misto di dolore e di orgoglio. Come - ha concluso Federica - gli occhi lucidi ma fieri che avevamo tutti noi stamattina".

