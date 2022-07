Francesco Totti e Ilary Blasi, fine del matrimonio. Attesa per il comunicato che ufficializza la separazione

11 luglio 2022 a

a

a

E' l'ora dell'addio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Si separano. Le notizie di una possibile rottura non erano quindi false. La crisi della coppia era già stata svelata dalla stampa nei mesi scorsi, ma era stata smentita. "La chiusura formale del rapporto tra la bandiera della Roma e la showgirl - spiega il Corriere della Sera - verrà annunciata con un comunicato congiunto, che dovrebbe essere diffuso alle 19" di oggi stesso, lunedì 11 luglio. "Una separazione portata avanti di comune accordo anche per l’interesse dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel per cui chiedono rispetto", spiega ancora il Corriere.

Video su questo argomento Totti e Candela coppia d'assi a prima edizione Illumia Padel Cup TMNews

Voci di possibili dissapori si erano diffuse con forza nei mesi scorsi ed erano state riprese da tutti i giornali, dai siti e dalle trasmissioni televisive. A Ilary Blasi era stata attribuita una relazione con l'attore Luca Marinelli e lei aveva replicato con durezza: "È stato un accanimento mediatico, il pensiero è andato ai nostri figli". Marinelli, interprete dello Zingaro in "Lo chiamavano Jeeg Robot", ha vinto un David di Donatello e ha esordito a Hollywood e probabilmente è stato proprio lui a portare alla rottura una coppia già evidentemente provata.

Verissimo, Ilary Blasi racconta: "Ecco la mia verità sul matrimonio con Totti"

Quindi ora hanno un senso diverso anche le parole che lo stesso Totti aveva pronunciato su un presunto suo tradimento con una nuova fiamma: "Nelle ultime ore ho letto tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia. Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose di fare attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. Sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire". Ora arriva la conferma e nelle redazioni è atteso il comunicato ufficiale che dovrebbe decretare la fine della storia d'amore tra lo storico capitano giallorosso e l'apprezzata showgirl del mondo televisivo. Sono sposati da 17 anni, la loro storia dura da venti.

Ilary Blasi, cosa è successo con Totti? Il matrimonio finito e le fake news rispedite al mittente dal Pupone

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.