Il mercato del Gubbio: portiere, difensori e attaccanti, ecco chi arriva

Sono invece sei i giocatori in uscita, tre le amichevoli in programma

Euro Grilli 11 luglio 2022 a

a

a

Settimana cruciale per definire l’organico di partenza per l’inizio della preparazione lunedì 18 luglio (venerdì 15 il raduno per le visite mediche). Intanto diamo un po’ di… numeri. Il presidente Notari si incontra per definire la trattativa per il portiere Raffaele Di Gennaro, classe ’93, la scorsa stagione solo 11 presenze a Pescara per via di un infortunio. Matteo Pisseri (’91, Alessandria), già estremo difensore del Gubbio nella stagione 2013-2014, resta il sogno nel cassetto ma c'è anche Loria. Summit con il Messina per sbloccare la situazione relativa all’ingaggio del terzino Gabriele Morelli (classe ’96 di Livorno). Il difensore (Livorno, Juventus 23, Sudtirol) legato al club siciliano da un anno di contratto, nella scorsa stagione ha garantito 19 presenze con due reti e tre assist. Domani è invece la volta di Francesco Corsinelli, 24 anni, la stagione scorsa alla Lucchese (svincolato, in precedenza a Novara, Bari, Piacenza Feralpisalò, Pontedera) ha giocato 35 partite con 2 gol e 2 assist.

DUE COLPI IN ATTACCO Per quanto riguarda l’attacco saranno due gli acquisti. È molto vicino l’argentino Federico Vazquez, classe 1993, 34 presenze, 9 reti e un assist, a Catanzaro. Nel mirino Claudio Santini, classe 1992, vecchio pupillo del presidente, nell’ultima stagione a Padova ha accumulato 24 presenze, con un gol e un assist. Su di lui c'è il pressing del Monopoli. Già in archivio le trattative del centrocampista Francesco Bontà (’93, Campobasso), del difensore Denis Portanova (’01) e dell’attaccante Gabriele Artistico (’02, Montirosi).

SEI IN USCITA Un centrocampista e cinque attaccanti in uscita. La mezzala Sainz Maza potrebbe scendere nel girone C, sul mercato gli attaccanti Fedato (piace alla Vis Pesaro), Fantacci (Pontedera) Sarao (Catania) e Mangni. Tre le amichevoli già fissate. La prima sabato 23 luglio alle 17,30 contro la Roma Primavera (allenata dall’ex tecnico rossoblù Guidi), mercoledì 27 alle 17 contro il San Donato Tavernelle (allenato dall’ex mediano rossoblù Magrini) e sabato 30 alle 17,30 contro il Fano.

