Grifo, otto reti al Sottocastello nella prima amichevole

A Pieve di Cadore il Perugia esordisce a suon di gol

Primo test stagionale e prevedibile pioggia di gol per il Grifo che nel ritiro di Pieve di Cadore segna 8 reti all’Asd Sottocastello. Il tecnico Castori lancia dall’inizio Chichizola, oggetto dei desideri del Parma, e Melchiorri di fianco a Olivieri. Titolari, oltre ai giovani Angori, Lo Giudice e Giunti, anche altri big: i difensori Sgarbi-Angella-Dell’Orco, ed i centrocampisti Burrai e Kouan. Proprio l’ivoriano apre il contro dopo appena 9 minuti di gioco. Poco più tardi arriva il bis firmato da Angori. Scavallato il quarto d’ora, a salire sugli scudi è Melchiorri. La punta marchigiana - che in questa sessione di mercato dovrebbe lasciare il Grifo - supera il portiere avversario al 18’ ed al 31’. Il provvisorio 4-0 è ad opera di Giunti al 28’. Nel finale di prima frazione terminato 7-0, in gol anche Olivieri e Angella.

