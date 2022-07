F1, GP Austria: Leclerc vince davanti a Verstappen, secondo. Sainz e Perez ritirati

Gabriele Burini 10 luglio 2022 a

Charles Leclerc torna a vincere. Lo fa soffrendo, con tre sorpassi effettuati nei confronti di Max Verstappen - che ha chiuso secondo - e con l'incubo ritiro negli ultimi giri. Il pedale dell'acceleratore della sua Ferrari numero 16, infatti, dava dei problemi, costringendo il monegasco a un grande sforzo nell'usare il freno visto che il gas rimaneva parzialmente aperto. Ma nonostante ciò, è arrivata la terza vittoria stagionale, forse la più sofferta, di sicuro di grande importanza. Perché nella pista di casa della Red Bull, il Red Bull Ring di Spielberg in Austria, la Ferrari non vinceva dai tempi di Michael Schumacher, e soprattutto il momento di Leclerc era il molto delicato. A completare il podio la Mercedes di Lewis Hamilton, mentre sia Sergio Perez che Carlos Sainz hanno dovuto abbandonare anzitempo la corsa.

Come detto, ben tre sorpassi nei confronti del rivale, Max Verstappen, sono stati effettuati da Leclerc. Perché ogni volta che la rossa numero 16 metteva il muso davanti, la Red Bull numero 1 rientrava i box, ritrovandosi al primo posto nel momento della sosta Ferrari. Una vittoria, dunque, arrivata pienamente in pista e non di strategia, con il passo gara del monegasco - già ottimo nella sprint race di ieri dove ha perso tempo in partenza nella lotta interna con Sainz - superiore in tutta la corsa. Solo nel finale ha attraversato dei momenti di difficoltà a causa del pedale dell'acceleratore che non tornava nella sua posizione, superati però alla grande.

Leclerc torna così al secondo posto del mondiale, alle spalle del campione in carica e davanti a Perez, ritiratosi dopo esser finito sulla ghiaia nel corso delle prime tornate, e dopo alcuni giri in difficoltà. Zero punti quindi anche per Sainz, che mentre stava per sorpassare Verstappen per un fantastico uno-due Ferrari, è incappato in un problema di affidabilità nella sua monoposto, andata a fuoco.

