Internazionali di Todi, agli argentini Andreozzi-Duran la finale di doppio

Passaro superato in semifinale da Cachin in tre set

10 luglio 2022 a

Una splendida cornice di pubblico ha fatto da teatro perfetto alla semifinale degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup tra Francesco Passaro e Pedro Cachin. Ad aggiudicarsi la contesa è l’argentino, numero uno del seeding, che si è imposto in rimonta con il parziale di 6-7(7) 6-2 6-1. Fin dall’inizio i due protagonisti hanno avvertito un po’ di tensione: per il perugino la chance di andare in finale davanti al pubblico amico, per il sudamericano l’occasione di raccogliere punti importanti in ottica main draw slam. Domenica 10 luglio alle ore 21.00 per Cachin in finale sarà derby contro il connazionale Nicolas Kicker, che si è aggiudicato la prima semifinale contro Daniel Masur. Nella sessione serale del Tennis Club Todi 1971 si è anche disputata la finale di doppio del Challenger organizzato da MEF Tennis Events. Trionfo per gli argentini Guido Andreozzi e Guillermo Duran, che con lo score di 6-1 2-6 10-6 hanno sconfitto Romain Arneodo e Jonathan Eysseric.

