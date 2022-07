Melissa Fracassini conquista l'oro nei 3000 metri agli Italiani

Primo posto per la perugia nella categoria Juniores

Un dominio che vale il tris. Melissa Fracassini ha trionfato nei 3000 metri ai campionati italiani junior in corso di svolgimento a Rieti conquistando il suo terzo titolo italiano dopo quello nei 1000 cadetti e il il bis nei 1500 allievi indoor. Una vittoria che segue consente di mettersi alle spalle le brutte stagioni condizionati da problemi fisici e vale la ripresa che era già emersa con i primati regionali sia nei 1500 che nei 3000. Al via con il secondo tempo di accredito l'allieva di papà Francesco ha controllato la gara restando sempre nelle prime tre posizioni. Verso metà gara si è portata in testa Chiara Stefani, l'unica in stagione a vantare un tempo di accredito migliore dell'atleta umbra che ha però continuato a controllare l'avversaria. Rimaste in due, la Stefani ha cercato di farsi superare ma la Fracassini è rimasta al suo fianco per sferrare l'attacco decisivo a 300 metri dal termine.

