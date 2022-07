Internazionali di Todi, Passaro entusiasma il pubblico e supera Darderi

Foto: Nicola Rosati

Il perugino avanza in semifinale contro l'argentino Cachin

Il match tra Francesco Passaro e Luciano Darderi è stato un grande spot per il tennis. Al Tennis Club Todi 1971 la giornata di quarti di finale si chiude con la grande lotta tra i due azzurri, a spuntarla è il classe 2001 di Perugia che stacca il pass per la semifinale degli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. L’idolo del pubblico umbro si giocherà un posto in finale contro Pedro Cachin, prima testa di serie del Challenger organizzato da MEF Tennis Events, passato indenne dal doppio turno contro Gigante e Rodriguez Taverna. Si ferma invece la corsa di Flavio Cobolli e Tommaso Maestrelli che si sono arresi rispettivamente a Nicolas Kicker e Daniel Masur.

Passaro-Darderi, tre set di spettacolo a Todi Braccia al cielo ed un grande urlo di gioia, Francesco Passaro approda in semifinale al Challenger di Todi. Spinto dal pubblico di casa, il perugino si è imposto su Luciano Darderi con il parziale di 6-7(3) 6-3 6-4, il tutto dopo aver inseguito di un set ed un break nella contesa. “Sono stanco, ma felicissimo. È stata una grande lotta, Luciano lo conosco dai tempi del circuito junior ed è un giocatore che si esprime con grande intensità - le parole di Passaro a fine match -. Non l'avevo mai battuto e sono contento di esserci riuscito qui a Todi. Il pubblico da inizio torneo ha giocato un ruolo determinante, è bello giocare davanti a tanta gente amica e sicuramente questo mi sta dando un’ulteriore carica”. In semifinale sarà sfida contro Pedro Cachin, avversario che l’azzurro ha affrontato due anni fa nell’ITF di Palmanova: “In quell’occasione vinse lui. Pedro è la prima testa di serie ed i suoi risultati parlano chiaro, dovrò recuperare e dare il massimo”.

Sconfitti Cobolli e Maestrelli Giunge al capolinea l’avventura umbra di Flavio Cobolli, numero due del seeding, che si è arreso a Nicolas Kicker per 6-3 6-3. A poche settimane dalla vittoria nel primo turno delle qualificazioni di Wimbledon, l’argentino si ripete e prende nuovamente lo scalpo dell’azzurro, che nella settimana del rientro in campo ha comunque passato due turni dando ottimi segnali. L'ex top 100, già finalista a Todi nel 2015 quando perse con Aljaz Bedene, affronterà il tedesco Daniel Masur per un posto in finale. L’atleta teutonico dopo aver superato nella mattinata l’argentino Thiago Tirante, ha sconfitto l’italiano Francesco Maestrelli con un perentorio 6-2 6-3. Il giovane toscano esce comunque rinvigorito dall’esperienza di Todi, che vale l’ingresso tra i primi 350 della classifica mondiale. Quarti di finale Pedro Cachin (1) b. Santiago Rodriguez Taverna (5) 6-3 6-2, Francesco Passaro (WC) b. Luciano Darderi 6-7(3) 6-3 6-4, Daniel Masur b. Francesco Maestrelli (Q) 6-2 6-3, Nicolas Kicker b. Flavio Cobolli (2) 6-3 6-3. Secondo turno Pedro Cachin (1) b. Matteo Gigante (WC) 7-6(4) 6-0, Santiago Rodriguez Taverna (5) b. Daniel Dutra da Silva 6-4 4-6 6-2, Daniel Masur b. Thiago Tirante (7) 6-4 6-1, Francesco Maestrelli (Q) b. Juan Bautista Torres (SE) 6-7(5) 7-6(2) 6-2.

