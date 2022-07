Pogba torna alla Juventus, il video dell'arrivo a Torino. Secondo big dal mercato per Allegri dopo Di Maria

08 luglio 2022 a

Paul Pogba è tornato. Il centrocampista francese, ex Manchester United, è sbarcato a Torino nel pomeriggio di oggi, venerdì 8 luglio, pronto per iniziare la sua seconda esperienza in maglia Juventus, a sei anni di distanza dalla prima. Colpo da novanta dunque per Massimiliano Allegri, che nel giro di nemmeno ventiquattro ore abbraccia, oltre al polpo, anche Angel Di Maria. L'ex Paris Saint Germain è arrivato nella serata di ieri sera a Torino, e questa mattina ha svolto le visite mediche al J-Medical.

Ma la Juventus non è l'unica squadra a muoversi sul mercato, che ricordiamo essere iniziato ufficialmente il primo luglio. Scatenata anche la Fiorentina, che nella giornata di oggi ha visto sbarcare a Firenze il nuovo attaccante Luka Jovic e il nuovo portiere Pierluigi Gollini, dopo aver già ufficializzato Rolando Mandragora e in attesa di concludere l'acquisto di Dodo, terzino dello Shaktar Donetsk. Attiva anche l'Inter, che già a fine giugno aveva concluso gli affari André Onana (portiere), Henrik Mkhitaryan (centrocampista), Kristjan Asllani (centrocampista), Raoul Bellanova (terzino) e Romelu Lukaku (attaccante), quest'ultimo tornato dopo un anno al Chelsea. Il Milan invece ha ufficializzato Divock Origi (attaccante) e il rinnovo di Junior Messias (esterno offensivo).

Si stanno muovendo molto sul mercato anche le due romane: la Roma ha completato gli affari Matic e Celik, mentre la Lazio ha messo a segno i colpi Marcos Antonio, Casale, Cancellieri e sta per chiudere per Romagnoli.

