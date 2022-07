Grifo, c'è Gori per il dopo Chichizola e Iannoni a un passo

Il portiere sempre più verso Parma, il centrocampista pronto per il Perugia

Domenico Cantarini 08 luglio 2022

a

a

Diversi i tavoli di mercato sui quali lavora il Perugia per cercare di accelerare e mettere a disposizione del tecnico Castori un paio di nuovo elementi per l’inizio del ritiro a Pieve di Cadore. L’operazione in fase più avanzata riguarda Edoardo Iannoni (2001), centrocampista ben strutturato, di proprietà della Salernitana e reduce da una stagione brillante all’Ancona (36 gare 2 gol e 2 assist): la trattativa per l’acquisto a titolo definitivo del calciatore è ai dettagli e Iannoni potrebbe già aggregarsi al gruppo in queste ore. Nuova accelerata poi per Tiago Casasola (1995) anche se, in questo caso, per arrivare al nero su bianco potrebbe essere necessario qualche giorno, soprattutto perché la Lazio, proprietaria del cartellino dell’esterno, ha alcune priorità da sistemare. Anche in questo caso comunque il Grifo porterà a casa un’operazione a titolo definitivo.

Per la porta è vicino anche l’ingaggio del croato Kristjan Matosevic (1997, Cosenza) che arriverebbe come “dodicesimo”. L’accordo tra le parti è stato trovato, manca solo l’ok definitivo della società calabrese. Il resto del reparto ruota tutto intorno a Leandro Chichizola (1991). Il Perugia ha fatto il massimo offrendo al calciatore il prolungamento del contratto fino al 2026 (inizialmente sembrava 2025) ma la proposta non è stata accettata. Perché in mezzo c'è il Parma che sembra aver convinto l’entourage del portiere, mentre l’offerta avanzata per il cartellino non è ancora ritiene adeguata dal Grifo: ma le parti non sono più a distanza siderale e c’è margine per arrivare a un accordo in tempi abbastanza brevi. Il Perugia fa i conti con il rischio ormai più che concreto di perdere l’argentino e il patron Santopadre e il diesse Giannitti stanno valutando varie opzioni. Il sogno Alberto Brignoli (1991, Panathinaikos) è destinato a rimanere tale, però la società biancorossa ha di fatto in mano Stefano Gori (1996). L’estremo difensore è di proprietà della Juventus, è reduce dal prestito al Como ed è stato tra i migliori nel suo ruolo nella serie B 2019-20 quando vestiva la maglia del Pisa: tanto da guadagnarsi la chiamata della Vecchia Signora che ne ha acquistato il cartellino. L’esplosione definitiva di Gori è stata frenata da un infortunio alla spalla e a Perugia arriverebbe per trovare la consacrazione.

Per la mediana è sempre aperta la pista Gregorio Luperini (1994, Palermo) ma c’è ancora da attendere la mossa del Palermo rispetto alla volontà o meno di trattenere il calciatore. Destinato a rimanere solo un sondaggio quello fatto per Robert Gucher (1991). Per l’attacco in cima alla lista c’è Gabriele Moncini (1996, Benevento) e il Grifo sta facendo concorrenza serrata al Bari. Più defilati Davide Diaw (1992, Monza) e Cedric Gondo (1996, Cremonese). Fra gli under piacciono Giovanni Fabbian (2003, Inter), Luca Belardinelli (2001, Empoli), Mattia Compagnon (2001, Juventus), Edoardo Pierozzi (2001, Alessandria) e Luca Peres (2002, Chiasso).

