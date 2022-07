Tennis, Nadal annuncia il ritiro da Wimbledon dopo l'infortunio contro Fritz. Kyrgios in finale

07 luglio 2022 a

Colpo di scena a Wimbledon. L'ipotesi del ritiro di Rafael Nadal dai Champioship sembrava essere scongiurata nelle ultime ore, con lo spagnolo che era sceso in campo per allenarsi e pareva aver smaltito l'infortunio agli addominali. Ma alla fine, il vincitore dei primi due slam della stagione ha dovuto alzare bandiera bianca. Niente match contro Kyrgios dunque, con l'australiano che accede di diritto alla finale di domenica dove affronterà uno tra Norrie e Djokovic. Si tratta della prima finale slam in carriera per il tennista di Canberra. "Ci ho pensato tanto, ma non ha senso continuare a giocare. Ieri ho sofferto, non posso fare un movimento normale per servire. Sono molto triste", ha detto Rafa in conferenza stampa. Sfuma dunque il sogno Grande Slam.

