Ternana a un passo da bomber Spalluto

Quasi fatta per il centravanti ex Gubbio scuola Fiorentina

Luca Giovannetti 06 luglio 2022

La Ternana si appresta a piazzare il colpo grosso in attacco, bruciando la concorrenza di qualche club di C (Pescara) e di B (Frosinone e Spal). In arrivo Samuele Spalluto, bomber scuola Fiorentina reduce da un’ottima stagione a Gubbio e destinato ad ereditare nel nuovo reparto avanzato rossoverde il ruolo ricoperto nei mesi scorsi da Simone Mazzocchi (ormai privo dello status di Under in quanto classe 1998, a quanto pare l’Atalanta potrebbe girarlo a breve al Sudtirol). Contatti in fase molto avanzata con la Fiorentina e col procuratore Leonardo Corsi (cresciuto nell’agenzia di Giovanni Branchini e Carlo Pallavicino e agente di Claudio Marchisio, Davide Moscardelli, Goran Pandev, Andrea Raggi e Stefan Ristovski). Accordo di massima quasi raggiunto, in queste ore si lavora sulla formula dell’operazione, anche se sembra profilarsi un prestito con diritto di riscatto e contro-opzione. L’attaccante pugliese, non convocato da Vincenzo Italiano per il ritiro di Moena poiché sul mercato, è legato alla Fiorentina fino a giugno 2023 e quindi prima di trasferirsi a Terni dovrebbe prolungare il contratto con la società viola.

Spalluto Identikit Samuele Spalluto, brindisino di San Pietro Vernotico, 21 anni compiuti a metà febbraio, annovera l’intera trafila nel settore giovanile della Fiorentina, con 19 presenze e 6 gol nella Under17 e con 51 gare, 18 reti e 10 assist nella Under19. Inoltre vanta un ottimo bilancio nella sua prima esperienza nel calcio professionistico, vissuta nella scorsa stagione nel Gubbio di mister Torrente, con 27 partite (20 delle quali messe a referto come titolare), 10 gol e un assist durante la regular season e con 2 presenze (entrambe dal primo minuto) nei play off, collezionate nel primo turno contro la Lucchese (vittoria per 1-0) e nel secondo turno contro il Pescara (pareggio per 2-2 e rete del momentaneo 2-0).

