Perugia, Curva Nord e abbonamenti: ecco le novità

L’interrogativo regna sovrano. Sulle pagine social dedicate al Grifo i tifosi si chiedono con insistenza quando inizierà la campagna abbonamenti relativa alla prossima stagione. Da qui a domenica non dovrebbero esserci novità. Possibile che qualcosa possa muoversi da lunedì in poi. Detto ciò, in casa Perugia si sta lavorando alacremente su questo fronte senza lasciare nulla al caso. Sono infatti allo studio varie ipotesi relative alla modalità della campagna aventi come fine anche quello di creare meno disagio possibile ai supporters che sottoscriveranno l’abbonamento in Curva Nord che è oggetto da un po’ di tempo di restyling. Una significativa ristrutturazione iniziata già da qualche settimana e che prosegue senza sosta. E che ora sta riguardando la fase di adeguamento strutturale delle opere in acciaio successiva all'antecedente smontaggio dei vecchi gradoni in cemento. Procedono i lavori riguardanti la riqualificazione dei bagni e la realizzazione di una nuova trave di collegamento.

Il 15 giugno e durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo diggì biancorosso, Attilio Matarazzo, il presidente Massimiliano Santopadre proprio in merito alla campagna abbonamenti aveva anticipato che “la partenza è prevista tra il 27 giugno ed il 4 luglio”, per poi comunque puntualizzare che “stiamo ritardando per vedere l’evoluzione dei lavori e per capire quali situazioni adottare se a campionato iniziato dovremo spostare gli abbonati della Curva Nord”. A stretto giro di posta, l’assessore allo sport del Comune di Perugia, Clara Pastorelli, aveva poi reso noto che “si è dato il via ad un processo di riqualificazione mai valutato prima, che nell’arco di pochi mesi riconsegnerà al cuore pulsante della tifoseria biancorossa una curva più sicura e accogliente. Ragionevolmente contiamo che questo avverrà entro la metà del prossimo settembre”. Dunque a campionato in corso che è bene ricordare parte il 12 agosto. Nel frattempo, il Perugia studia quando partire con la campagna abbonamenti e le modalità di sottoscrizione più opportune per i propri tifosi.

