Scherma, due umbri ai Mondiali in Egitto

A Il Cairo ci saranno Foconi e Santarelli

28 giugno 2022





Sono due gli atleti dell’Umbria convocati per i Campionati del Mondo Assoluti Il Cairo 2022 che si svolgeranno dal 15 al 23 luglio nella capitale dell’Egitto. Alessio Foconi, parteciperà alla prova individuale e a quella a squadre del fioretto maschile. Per l’atleta nato a Roma ma ternano a tutti gli effetti che si allena al Club Scherma Terni con il maestro Filippo Romagnoli, l’opportunità di conquistare il quarto oro iridato tra competizioni individuali e a squadre. Per il classe ’89 la possibilità di bissare anche l’oro continentale conquistato da Antalya a squadre con i compagni Tommaso Marini, Daniele Garozzo e Guillaume Bianchi.

Farà parte del team della spada maschile a squadre oltre che per la prova individuale l’atleta di Foligno Andrea Santarelli. Il folignate si allena a Milano al Piccolo Teatro con il Maestro Andrea Candiani ed ha già conquistato una medaglia di bronzo ai mondiali 2019 di Budapest. Insieme ai compagni Davide Di Veroli, Federico Vismara e Gabriele Cimini, ha conquistato una storica medaglia d’oro agli europei di Antalya 2022 che mancava nella prova a squadre di spada maschile fin dal 1999.

