Ternana, arrivano Di Tacchio e Corrado: firmato un contratto triennale

Fumata bianca per Francesco Di Tacchio (1990) e per Niccolò Corrado (2000). Entrambi arrivano a titolo definitivo e sottoscrivono un triennale con la Ternana. Annunci ufficiali imminenti dopo le visite mediche in programma tra lunedì 27 (per il primo) e martedì 28 (per il secondo).

Il mediano tranese (assistito da Mario Giuffredi di Marat Football Management) vanta 31 partite e 7 gol con la Primavera dell’Ascoli, 25 gare e 4 reti con la Primavera della Fiorentina, 66 presenze e 3 gol in C tra Perugia, Virtus Entella e Pisa, 245 partite (2 delle quali nella doppia sfida play out tra Salernitana e Venezia), 9 reti e 10 assist in B tra Ascoli, Frosinone, Juve Stabia, Virtus Entella, Pisa, Avellino e Salernitana e 18 presenze in A nella scorsa stagione a Salerno.

Al suo attivo anche 6 gare tra Under 19 e Under 20. Invece il secondo (agente Giuseppe Riso di Gr Sports) annovera 49 presenze e 3 gol con la Primavera dell’Inter, 70 gare, 2 reti e 6 assist in C tra Arezzo, Palermo e Feralpisalò e 19 partite e un gol tra Under17, Under18 e Under19.

