Milano, Passaro cede a Coria in finale ma ora la top 200 Atp è a un passo

Altra grandissima settimana per Francesco Passaro che alla Aspria Tennis Cup Challenger Atp di Milano ha sfiorato ancora una volta il titolo cedendo soltanto in finale all’argentino Federico Coria, numero 70 del ranking mondiale, che si è imposto in due set con il punteggio di 7-6 6-4. Il tennista perugino sale così ancora nel ranking Atp e vede da vicino la top 200.

Il sudamericano, numero 70 nel ranking Atp, sarà il compagno di squadra dello stesso Passaro allo Junior Perugia nel campionato di serie A a squadre in Italia. Passaro in semifinale aveva superato in due set, con il punteggio di 7-5 6-1, l’ungherese Marozsan. Il 21enne di Perugia deve ancora centrare il primo titolo a livello Challenger: quest’anno sono arrivate tre finali e altrettante sconfitte, sempre in Italia e contro giocatori tra i primi 100 al mondo.

Il ko di Milano è arrivato dopo quelli di Sanremo, contro il danese Rune, e Forlì, contro Musetti. Ma il bilancio è comunque positivo: Passaro ora è 219 al mondo, con altre 35 posizioni guadagnate.

