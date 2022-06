Foligno, il designatore Rocchi ospite d'onore alla festa degli arbitri

Marco Morosini 26 giugno 2022 a

Grande successo della festa degli arbitri di Foligno venerdì scorso nella splendida location della Chiesa Tonda di Spello. “E’ una grande gioia poter condividere nuovamente dopo il Covid una serata di festa con tutti voi”, queste le parole della presidente Aia Foligno Valentina Finzi accompagnata dal presidente Nicola Fraschetti che ha portato il saluto del Cra Umbria. A impreziosire la serata la presenza dell’ospite d’onore, il designatore della serie A e B Gianluca Rocchi, che ha ricevuto il premio sezionale “Zopiro Trabalza”. (Foto Cardinali).

Rocchi nel pomeriggio ha tenuto uno stage in cui ha analizzato la passata stagione, di serie A e B, che ha visto la partecipazione di 150 associati. Le sue parole al termine della serata: “Le giornate come queste dimostrano che il calcio non è solo un calcio di rigore ma essere arbitro a 360 gradi, ci fanno capire di appartenere a una grande associazione. Complimenti alla sezione di Foligno e alla sua presidente Valentina Finzi perché hanno dimostrato di essere da serie A senza arbitrare in serie A. Sono una squadra di serie A per quello che sono riusciti a fare oggi e nella vita associativa di tutti i giorni”. A proposito di serie A presenti alla serata gli arbitri Juan Luca Sacchi e Manuel Volpi, gli assistenti arbitrali Matteo Bottegoni, Alessandro Costanzo, Matteo Passeri. I componenti del comitato nazionale Aia Katia Senesi e Carlo Pacifici.

I premi sezionali di Foligno: 2° premio Sergio Molari a Katia Senesi; 4° premio Sezione di Foligno a Francesco Peroni; 14° premio Enzo Carini a Luciano Trabalza; 3° premio Rino Castellani a Stefano Camilli; 11° premio Giacomo Benincasa a Ilaria Possanzini e Leonardo Cipolloni; 4° premio Alessandro Benedetti ad Admir Ujkaj; 2° premio Marco Ricciarelli a Giulia Cannizzaro.

A seguire i premi sezionali per gli associati che si sono distinti sul campo, a cominciare da Andrea Reali nel campionato di eccellenza umbra, Taras Lukan e Samuele Ottaviani in promozione; Gabriele Antonelli in prima categoria, Alessandro Filipponi in seconda categoria; Riccardo Pacico nel calcio a 5; nell’organo tecnico sezionale Filippo Bocci. Gli assistenti arbitrali che si sono distinti in questa stagione sono stati Marco Crostella e Mohamed Ben Boubaker. Come osservatore arbitrale regionale si è distinto Matteo Biviglia. Presenti alla serata tutti i presidenti delle sezioni umbre, a cui si sono aggiunti i presidenti delle sezioni di Tivoli e Macerata. A conclusione della serata premio sezionale per Valentina Finzi ed Andrea Nesi, i motori della manifestazione.

