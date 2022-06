Nuoto sincronizzato, sviene in acqua Anita Alvarez: l'allenatrice si tuffa e la salva

23 giugno 2022 a

Un grande spavento che poteva trasformarsi in tragedia. Anita Alvarez - mentre stava effettuando il suo esercizio di nuoto sincronizzato durante il Mondiale in corso di svolgimento a Budapest - ha accusato un malore proprio sul finale della prova. Svenuta, è finita sul fondo della piscina e solo la prontezza della sua allenatrice, Andrea Fuentes, che si è tuffata riportandola in superficie, ha evitato il peggio. Poi è intervenuto subito il personale paramedico che l’ha soccorsa e la portata in infermeria: poco dopo è stata giudicata fuori pericolo.

Les impressionnantes images du sauvetage d'Anita Alvarez, nageuse américaine, qui a perdu connaissance pendant les Mondiaux de natation. Sa coach a plongé pour la remonter alors qu'elle coulait à pic, inconsciente. Elle est hors de danger. https://t.co/ZaFKgXPJ75 pic.twitter.com/JJLMbMFqZ2 — RMC Sport (@RMCsport) June 23, 2022

L’allenatrice dell'atleta spagnola ha spiegato “Mi sono tuffata vedendo che i bagnini non lo facevano: ero preoccupata vedendo che non respirava ma per fortuna ora Anita sta bene” A causare il malore probabilmente il caldo, visto che la piscina Szechy Pool, dove la Avarez ha svolto l’esercizio, è all’aperto e lo stress per la gara: un finale dell’esercizio libero. Alla Alvarez era già capitato: era svenuta durante le qualificazioni solo un anno fa. Ora si valuterà se l’atleta, che già aveva gareggiato a Rio per le Olimpiadi, riuscirà a prendere parte alla gara di domani per l’esercizio libero a squadre.

