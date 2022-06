Scherma, Europei: l'Italia è d'oro nel fioretto a squadre maschile. Il video della stoccata in rovesciata del ternano Foconi

Foto: Federscherma

Super Italia agli Europei di scherma di Antalya 2022. La squadra maschile di fioretto, nel corso della quinta giornata della competizione, ha vinto la medaglia d'oro, sconfiggendo la Francia in finale 45-38. Il titolo mancava da 10 anni, e a conquistarlo, sotto la guida del ct Cerioni, sono stati Daniele Garozzo, Tommaso Marini, Alessio Foconi e Guillaume Bianchi.

In particolare, il ternano Foconi è stato autore di una stoccata da urlo. Nel terzo assalto, Foconi ha colpito l'avversario francese in rovesciata, una vera e propria magia, "la stoccata più spettacolare di giornata", come detto dai telecronisti di Eurosport.

Nella stessa giornata, l’Italia, nella prova a squadre di spada femminile, ha ottenuto la medaglia d’argento con Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio e Federica Isola. Il quartetto bronzo olimpico in carica ha migliorato il risultato di Dusseldorf 2019 quando raggiunse il terzo posto e si è fermato soltanto in finale contro la Francia, che si è aggiudicata la vittoria col punteggio di 43-30. Contro le transalpine le azzurre hanno dovuto fare a meno di Alberta Santuccio, che si è fermata per il riacutizzarsi di un problema fisico che l’ha tenuta ferma e sono state in partita per metà dell’assalto, quando poi le avversarie hanno preso il largo e nulla ha potuto Rossella Fiamingo in ultima frazione che pure ha messo ha segno 14 stoccate.

