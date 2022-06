Andrea Ranocchia al Monza, ora è ufficiale. Il difensore umbro: "Sono molto contento"

21 giugno 2022 a

Andrea Ranocchia, difensore umbro nato ad Assisi ma vissuto sempre a Bastia, è un nuovo giocatore del Monza. Dopo le visite mediche di questa mattina, il 34enne difensore che ha lasciato l’Inter ha firmato il contratto con il club brianzolo. “Sono davvero molto contento - ha detto Ranocchia - All’Inter lascio tanti ricordi, amici e un grande bagaglio di esperienza. Adesso mi aspetta questa nuova avventura e sono davvero entusiasta di intraprenderla. Sono stato avversario per tanti anni di Galliani e Berlusconi. Ci abbiamo scherzato prima, sono due personaggi che hanno fatto la storia del calcio, sarà un grande piacere lavorare per loro”.

Nel pomeriggio è quindi arrivata la nota ufficiale del club neopromosso in Serie A. "Primo colpo dell’estate del Monza neopromosso in Serie A: a rinforzare la difesa arriva Andrea Ranocchia, che dal 1 luglio sarà un calciatore biancorosso. L’esperto difensore umbro, che lascia l’Inter dopo 223 presenze tra tutte le competizioni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024. Nato ad Assisi il 16 febbraio 1988, debutta tra i professionisti con l’Arezzo, sotto la guida di Antonio Conte, che lo fa esordire in Serie B a 18 anni. Nell’estate 2008 viene acquistato in compartecipazione dal Genoa, che lo cede a titolo temporaneo al Bari. In Puglia ritrova Antonio Conte, con cui centra subito la promozione in Serie A. Alla sua prima stagione in Serie A, è tra le rivelazioni del Bari di Ventura, che centra un brillante decimo posto. Nell’estate 2010 è l’Inter ad assicurarsi, in compartecipazione col Genoa, il cartellino dell’emergente difensore. Dopo sei mesi in rossoblù, nel gennaio 2011 Ranocchia comincia ufficialmente la sua avventura in nerazzurro che durerà undici stagioni, con due parentesi alla Sampdoria nel 2016 e in Inghilterra, all’Hull City, nel 2017. All’Inter Ranocchia eredita la fascia di capitano di Zanetti, indossandola nella stagione 2014-15 e conquista uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Italia, l’ultima vinta lo scorso 11 maggio contro la Juventus. Complessivamente vanta 215 presenze in Serie A, 34 tra Champions ed Europa League e ha anche indossato per 21 volte la maglia della Nazionale azzurra. Ranocchia arriva ora al Monza neopromosso in Serie A, dove porta esperienza, personalità e mentalità vincente. Benvenuto Andrea!".

Ranocchia è molto legato all'Umbria: oltre ad essere il luogo in cui è cresciuto, è nel cuore verde che si è sposato nell'estate 2017 con Giulia Lucarini e ad Assisi è proprietario del Borgo Antichi Orti, allo stesso tempo azienda agricola, locanda e cocktail bar.

