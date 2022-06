Stefano Tacconi scrive al figlio Andrea: "Dai, fra poco insieme". Come sta l'ex portiere della Juventus

21 giugno 2022 a

Arrivano novità incoraggianti sulle condizioni di salute di Stefano Tacconi, colpito da un'emorragia cerebrale alla fine di aprile e da allora ricoverato all'ospedale di Alessandria prima e in un centro riabilitativo poi. Oggi, martedì 21 giugno, il figlio Andrea, che lo sta seguendo passo dopo passo, ha pubblicato un nuovo aggiornamento sul suo profilo Instagram. Nel dettaglio, l'ex portiere di Juventus e Avellino - tra le altre - ha voluto mandare un messaggio al figlio.

"Dai, fra poco insieme", è il messaggio che l'ex numero 1 ha scritto in un block notes e inviato ad Andrea. "Meraviglioso", invece, è il commento del figlio su Instagram. I primi di giugno, Tacconi aveva mandato un messaggio alla moglie, scrivendo S+L (le due iniziali) più la parola love, ovvero amore.

E proprio la moglie, Laura Speranza, ha parlato delle condizioni di Stefano nel corso della puntata di lunedì di Mattino Cinque News, su Canale 5. "Stefano sta meglio, ora è stato trasferito in un centro riabilitativo. Non parla ancora ma ha iniziato a scrivere. Ha ancora dei tubi e non riesce a parlare - ha spiegato la moglie di Tacconi - ma legge e riesce a comunicare scrivendo su dei bigliettini".

