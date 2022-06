F1, GP Canada: Verstappen vince, secondo Sainz. Ottimo Leclerc, da diciannovesimo a quinto, mentre Perez è out

Gabriele Burini 19 giugno 2022 a

Max Verstappen continua a vincere e anche nel gran premio di Canada di oggi, domenica 19 giugno, taglia il traguardo in prima posizione. L'olandese della Red Bull approfitta della mancanza di Charles Leclerc, partito diciannovesimo e autore di una grande rimonta fino al quinto posto, e si porta a casa altri 25 punti preziosissimi in ottica mondiale. Dietro di lui, di un nulla, l'altra Ferrari di Carlos Sainz. Ottima la gara dello spagnolo, che nei giri finali, in seguito alla ripartenza dopo la Safety Car, ha provato a portarsi in testa, senza però mai riuscire ad impensierire il campione del mondo in carica. E a proposito di campione del mondo, il sette volte iridato Lewis Hamilton ha centrato il secondo podio stagionale, finendo al terzo posto davanti al compagno di squadra in Mercedese, George Russell e a Leclerc, che come detto ha chiuso in quinta posizione.

E l'altra Red Bull di Sergio Perez? Il messicano, secondo nel mondiale, si è ritirato poco dopo l'inizio del gran premio per un problema alla sua macchina numero 11. In classifica generale, però, Perez rimane davanti a Leclerc, entrambi ovviamente alle spalle di super Max. L'olandese volante guida il mondiale con 175 punti, mentre il compagno di squadra insegue a 129, tre più del monegasco della rossa. "La fine è stata divertente, l'inizio molto frustrante. Sono rimasto nel treno drs e lì non si poteva fare niente, a metà gara mi sono ritrovato con Ocon davanti che aveva ancora gomme fresche. Poi quando avevamo il gap per fermarci abbiamo avuto un problema al pit stop che mi è costato tanto perché mi sono ritrovato dietro quattro macchine. Io ho fatto del mio meglio, il quinto posto era il miglior risultato possibile oggi. E' sempre bello finire una gara così, ma non posso dire di essere contento con un quinto posto", ha detto Leclerc nel dopo gara ai microfoni di Sky. "Sono riuscito a rimanere calmo e ad aspettare, in una gara dove si partiva 19° era il miglior risultato. Ora guardiamo avanti, a Silverstone: puntiamo alla vittoria, speriamo di prendere qualche punto in più".

Chi avrebbe voluto ottenere la sua prima vittoria in carriera è invece Carlos Sainz: "Ho spinto a tutta, non ho lasciato neanche un centimetro in frenata o vicino alle barriere. Ho spinto a tutta anche con la batteria. Le ho provate tutte per superare Max ma non avevamo abbastanza velocità per avvicinarci nel tornante. La cosa positiva è che siamo stati veloci per tutta la gara, ma ci è mancato qualcosa per superare. Siamo molto contenti del passo gara, per come siamo riusciti a mettere pressione - ha proseguito nel dopo gara - Le tempistiche ai pit stop sono state giuste. Siamo arrivati vicinissimi a vincere oggi, continueremo a provarci nelle prossime gara". Soddisfatto il team principal del cavallino rampante, Mattia Binotto. "Questa è una gara di pazienza per Charles. E' arrivato quinto, tutto sommato è un buon risultato. Sainz sta guadagnando fiducia, conosce sempre meglio la vettura, guida meglio rispetto a inizio stagione. Peccato perché oggi forse avevamo qualcosina in più, però uno o due decimi non bastano per superare. Forse abbiamo pagato le qualifiche di ieri. Per vincere servono weekend perfetti".

