Perugia, Kouan perde il portafoglio. La polizia lo restituisce al centrocampista del Perugia

Storia a lieto fine per Christian Kouan, centrocampista del Perugia. Il classe 1999, in forza al Grifo dal 2017, nei giorni scorsi aveva denunciato lo smarrimento del proprio portafoglio. Oggi, la polizia lo ha riconsegnato nelle mani del proprietario, dopo che una persona lo aveva trovato per strada e portato agli agenti. Rintracciato, il calciatore del Perugia si è precipitato presso gli uffici della Questura per ritirare il portafoglio. Dopo la restituzione, Kouan si è complimentato con gli agenti per l’efficienza operativa dimostrata. Gli operatori della volante si sono intrattenuti qualche minuto con il calciatore del Perugia che tra qualche scambio di battute e la felicità per il ritrovamento del portafoglio, ha voluto farsi scattare una foto ricordo con i poliziotti.

