Berrettini vince il Queen's. In finale sconfitto Krajinovic, secondo titolo consecutivo

Matteo Berrettini si conferma campione al Queen's. Il tennista romano, numero due del tabellone, nella finale di oggi - domenica 19 giugno - contro Krajinovic si è imposto in un'ora e trentatré minuti con il punteggio di 7-5 6-4. Un martello per costanza e precisione, un campione che non smette mai di stupire. Nonostante gli infortuni, nonostante la sfortuna. Più forte di tutto e di tutti, quantomeno sui prati dello storico club londinese, dove aveva già alzato il trofeo nel 2021.

Il primo set per l'azzurro, numero 10 del ranking Atp, è stato più complicato del previsto: strappa il servizio a Krajinovic nel quinto gioco, ma il serbo ritorna on serve subito dopo. Così, Berrettini ha portato a casa il set solo nel finale, togliendo la battuta a Krajinovic nell'undicesimo game e chiudendo 7-5. Anche nel secondo set, il tennista romano parte forte: si porta avanti sempre nel quinto gioco (3-2) e da lì in poi inserisce il cruise control, vincendo 6-4 e chiudendo con un ace. Secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda, nona vittoria consecutiva dal rientro dopo l'infortunio, quarto titolo sull'erba e settimo successo in carriera. Adesso, per Berrettini, il sogno di replicare, se non migliorare, il risultato di Wimbledon 2021. Allora, l'azzurro arrivò in finale: chissà che quest'anno non possa arrivare il primo slam della carriera. Gli avversari sono ostici, ma il martello romano vorrà comunque dire la sua. Da campione. Da Matteo Berrettini.

